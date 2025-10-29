Фондовий ринок США відреагував на найбільшу в історії компаній капіталізацію Nvidia

Головні індекси Волл-стріт досягли рекордних максимумів на тлі того, що Nvidia стала першою компанією з капіталізацією понад $5 трлн, тоді як інвестори очікували ймовірного зниження ставки ФРС і хвилі звітів Big Tech.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Акції Nvidia зросли на 4,7%, штурмуючи рубіж після того, як CEO Дженсен Хуан оголосив про $500 млрд замовлень на AI-чипи та плани побудувати сім суперкомп'ютерів для уряду США.

З початку року папери компанії додали близько 50% і стали серед головних драйверів зростання американських акцій у 2025-му. Apple ненадовго перевищила $4 трлн капіталізації, тоді як Microsoft торгується вище цього рівня.

Техіндекс S&P 500 зріс на 1,4%, а філадельфійський індекс напівпровідників - на 2,1%.

Meta та Microsoft торгувалися поблизу нуля, тоді як Alphabet додала 0,3% напередодні публікації звітів після закриття ринку.

Dow Jones зростав на 0,6%, S&P 500 - на 0,35%, Nasdaq Composite - на 0,66%.

Три основні індекси останніми днями неодноразово оновлювали максимуми на тлі оптимізму щодо ШІ, позитивної динаміки прибутків і очікувань зниження ставок ФРС.

Із 222 компаній S&P 500, що вже відзвітували, майже 85% перевищили очікування аналітиків, за даними LSEG.

Нагадаємо:

Nvidia увійшла в історію як перша компанія, що досягла ринкової вартості $5 трлн, завдяки стрімкому ралі, яке закріпило її в центрі глобального буму штучного інтелекту.