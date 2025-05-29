Nvidia втратить 8 мільярдів доларів через обмеження США, але акції зросли на 5%

Компанія Nvidia перевершила очікування за підсумками кварталу завдяки високому попиту на чіпи для штучного інтелекту, однак попередила про можливе падіння доходів у другому кварталі на 8 млрд дол через нові обмеження США на експорт до Китаю.

Про це пише Reuters.

Попри це, акції найдорожчого у світі виробника напівпровідників зросли на 5% у подовжених торгах. Інвестори позитивно сприйняли те, що втрати виявилися меншими, ніж прогнозували раніше.

Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія більше не може адаптувати чіпи Hopper для китайського ринку. Щодо нових чіпів Blackwell, які вже викликали інтерес Microsoft, компанія не надала конкретики, але видання повідомляє про підготовку їхньої адаптації для Китаю.

"Президент Трамп хоче, щоб Америка перемогла. Він також усвідомлює, що ми не єдина країна в цій гонці", — сказав Хуанг під час конференції з аналітиками, коментуючи скасування правила поширення ШІ.

У першому кварталі чіп H20 приніс 4,6 млрд дол продажів, попри втрати в розмірі 2,5 млрд дол через експортні обмеження. Компанія очікує, що ці втрати зростуть до 8 млрд дол у другому кварталі. Водночас на Китай припало 12,5% загального доходу Nvidia за цей період.

Хоча компанія зберігає сильний попит з боку техногігантів, таких як Microsoft і Alphabet, у короткостроковій перспективі торговельні обмеження залишатимуться ключовим викликом.

Нагадаємо:

Адміністрація Дональда Трампа погоджує угоди, які відкриють Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам розширений доступ до передових чипів штучного інтелекту від Nvidia та AMD.