Хуанг мав роман із ще однією співробітницею Nvidia – Reuters
Cпівзасновник Nvidia Дженсен Хуанг, який у четвер пішов із ради директорів та посади CEO на тлі скандалу щодо двох його позашлюбних романів, мав стосунки з ще однією співробітницею компанії.
Про це пише Reuters із посилання на джерела.
Агентство не називає її імені. "Спроби зв'язатися з нею не увінчалися успіхом", – уточнило Reuters.
Перед цим фігурувала інформація про два позашлюбні романи, які призвели до відставки Хуанга: з Еліс Хуанг, яку американські спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, та Кімберлі Пауелл, віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я.
Пауелл, Хуанг та представник ради директорів Nvidia не відповіли на запити агентства про коментарі. Зв'язатися з Еліс Хуанг для отримання коментарів Reuters не вдалося.
Нагадаємо:
12 листопада повідомлялось, що рада директорів Nvidia готувалась усунути генерального директора Дженсена Хуана після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи. Згодом Хуанг таки пішов у відставку.
Перед цим він у корпоративному листі співробітникам компанії визнав, що був невірним своїй дружині, і перепросив за те, що завдав їй та їхнім дітям болю.