Хуанг мав роман із ще однією співробітницею Nvidia – Reuters

Cпівзасновник Nvidia Дженсен Хуанг, який у четвер пішов із ради директорів та посади CEO на тлі скандалу щодо двох його позашлюбних романів, мав стосунки з ще однією співробітницею компанії.

Про це пише Reuters із посилання на джерела.

Агентство не називає її імені. "Спроби зв'язатися з нею не увінчалися успіхом", – уточнило Reuters.

Перед цим фігурувала інформація про два позашлюбні романи, які призвели до відставки Хуанга: з Еліс Хуанг, яку американські спецслужби підозрюють у шпигунстві на користь Китаю, та Кімберлі Пауелл, віцепрезиденткою Nvidia з питань охорони здоров'я.

Пауелл, Хуанг та представник ради директорів Nvidia не відповіли на запити агентства про коментарі. Зв'язатися з Еліс Хуанг для отримання коментарів Reuters не вдалося.

Нагадаємо:

12 листопада повідомлялось, що рада директорів Nvidia готувалась усунути генерального директора Дженсена Хуана після того, як стало відомо про два його позашлюбні романи. Згодом Хуанг таки пішов у відставку.

Перед цим він у корпоративному листі співробітникам компанії визнав, що був невірним своїй дружині, і перепросив за те, що завдав їй та їхнім дітям болю.



