Nvidia може втратити частину доходу через нові екологічні обмеження Китаю

Китайські нові екологічні обмеження можуть серйозно вплинути на продажі Nvidia в країні.

Про це пише Financial Times.

Пекін запровадив правила, які рекомендують використовувати лише енергоефективні чипи для нових дата-центрів. Чип Nvidia H20, адаптований до експортних обмежень США, не відповідає новим вимогам.

Якщо ці правила будуть впроваджені суворіше, Nvidia може втратити замовлення на чіпи від таких гігантів, як Alibaba, ByteDance і Tencent, на користь місцевих конкурентів, зокрема Huawei.

Nvidia планує вести переговори з Національною комісією з розвитку та реформ Китаю та змінювати технічні характеристики чипа, хоча це може знизити його конкурентоспроможність.

У 2025 році Китай приніс Nvidia понад 17,1 млрд дол, що складає 13% від загальних продажів компанії. Однак компанії вже обходять нові правила, замінюючи старі чипи на H20 в існуючих дата-центрах, ризикуючи перевірками та штрафами.

Нагадаємо:

Компанія Ant Group знизила витрати на навчання моделей штучного інтелекту на 20%, використовуючи китайські напівпровідники.

Протягом наступних чотирьох років Nvidia планує інвестувати сотні мільярдів доларів у виробництво чіпів та електроніки в США.