Nvidia інвестує сотні мільярдів доларів у розширення виробництва в США

Протягом наступних чотирьох років Nvidia планує інвестувати сотні мільярдів доларів у виробництво чіпів та електроніки в США.

Про це пише Financial Times.

Компанія змінює ланцюжок постачання, повертаючи його з Азії через загрозу мит з боку Дональда Трампа.

"Загалом, протягом наступних чотирьох років ми закупимо електроніки на суму близько пів трильйона доларів. І я думаю, що ми можемо легко побачити, як ми вироблятимемо кілька сотень мільярдів з них тут, у США"", — заявив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Він також зазначив, що компанія тепер має можливість виготовляти найновіші системи в США завдяки партнерам, зокрема Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) і Foxconn.

США вже обмежили експорт передових чіпів Nvidia до Китаю, а промисловість критикує нові заходи експортного контролю, які набудуть чинності в травні. Водночас китайська Huawei активно розвиває власні чіпи штучного інтелекту Ascend AI.

"Huawei — найгрізніша технологічна компанія в Китаї. Вони завоювали всі ринки, на які виходили", — заявив Хуанг.

Нагадаємо:

Прибутки та доходи Nvidia стрімко зросли в останньому кварталі, оскільки поспіх технологічних компаній у створенні інфраструктури штучного інтелекту продовжував підживлювати бурхливий попит на її передові чипи.