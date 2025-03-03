Найбільший у світі виробник мікросхем інвестує 100 мільярдів доларів у США

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) оголосить про інвестиції в розмірі 100 млрд дол у виробництво мікросхем у США.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що це частина стратегії компанії щодо мінімізації ризиків можливих митних тарифів на чіпи з Тайваню.

Як повідомив представник Білого дому, офіційне оголошення про інвестиції очікується у понеділок. У цей день генеральний директор TSMC СС Вей зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

TSMC вже виділила 65 млрд дол на будівництво заводів у штаті Арізона. Нові 100 млрд дол можуть стати окремим зобов'язанням або включати частину вже оголошених інвестицій. Компанія планує запустити три передові виробничі майданчики в США, зокрема завод із 2-нм технологією до 2028 року.

Адміністрація Трампа активно просуває політику економічного націоналізму та загрожує митами на імпорт мікросхем. Це може сильно вплинути на економіку Тайваню, що залежить від експорту напівпровідників. Тайбей, своєю чергою, розглядає різні способи пом'якшити ситуацію, зокрема через закупівлю американської зброї.

Ця інвестиція TSMC демонструє її прагнення закріпитися на американському ринку, уникаючи торговельних ризиків і зміцнюючи співпрацю зі США.

Нагадаємо:

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість.

Очікується, що Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, головний світовий виробник передових мікросхем, що використовуються в сфері штучного інтелекту, повідомить про 58%-вий стрибок прибутку в четвертому кварталі через зростання попиту.