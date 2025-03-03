Крупнейший в мире производитель микросхем инвестирует 100 миллиардов долларов в США

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) объявит об инвестициях в размере 100 млрд долл в производство микросхем в США.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что это часть стратегии компании по минимизации рисков возможных таможенных тарифов на чипы из Тайваня.

Как сообщил представитель Белого дома, официальное объявление об инвестициях ожидается в понедельник. В этот день генеральный директор TSMC СС Вэй встретится с президентом США Дональдом Трампом.

TSMC уже выделила 65 млрд долл на строительство заводов в штате Аризона. Новые 100 млрд долл могут стать отдельным обязательством или включать часть уже объявленных инвестиций. Компания планирует запустить три передовые производственные площадки в США, включая завод с 2-нм технологией к 2028 году.

Администрация Трампа активно продвигает политику экономического национализма и угрожает пошлинами на импорт микросхем. Это может сильно повлиять на экономику Тайваня, зависящую от экспорта полупроводников. Тайбэй, в свою очередь, рассматривает различные способы смягчить ситуацию, в частности через закупку американского оружия.

Эта инвестиция TSMC демонстрирует ее стремление закрепиться на американском рынке, избегая торговых рисков и укрепляя сотрудничество с США.

Напомним:

Президент Тайваня пообещал увеличить закупки и инвестиции в США, спеша отреагировать на глобальные таможенные угрозы Дональда Трампа и давление на тайваньскую полупроводниковую промышленность.

Ожидается, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, главный мировой производитель передовых микросхем, используемых в сфере искусственного интеллекта, сообщит о 58%-ном скачке прибыли в четвертом квартале из-за роста спроса.