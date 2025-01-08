Мін'юст через 20 днів після кібератаки відновив роботу сайту

Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.

Міністерство юстиції 19 грудня заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Пізніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Іхню роботу тимчасово зупинено. Тоді ж призупинив роботу й офіційний сайт міністерства.

19 грудня представники влади запевняли, що реєстри будуть відновлені за два тижні.

Нагадаємо:

30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.