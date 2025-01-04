В Україні відновили реєстри шлюбів, частково покращили відстрочку від мобілізації

У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Про це повідомляє Міністерство юстиції.

4 січня запрацював ще один реєстр - ДРАЦС, який постраждав від масштабної російської кібератаки. Відділи державної реєстрації актів цивільного стану відновили можливість внесення відомостей про народження, шлюб, розлучення, зміну імені та смерть.

"Усі документи, які ви отримали в паперовій формі під час тимчасового відключення реєстру, зараз вносяться нашими фахівцями до електронної системи. Ваші свідоцтва залишаються дійсними, а їх цифрові копії невдовзі з'являться в реєстрі", - повідомили в Мінюсті.

Там запевнили, що 5 січня буде відновлено обмін даними з іншими державними органами: Державна податкова служба України, Пенсійний фонд України та Міністерство оборони України.

Крім того, 5 січня також запрацює й низка онлайн-сервісів, доступних у Дія.

Знову стане можливим подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей до 18 років.

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Нагадаємо:

Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.

Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.

Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалася кілька місяців, проте в СБУ сказали, що не можуть розповісти деталі про її підготовку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.

Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, виконання, за попередніми даними фахівців, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.

У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.