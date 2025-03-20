X Ілона Маска залучила 1 мільярд доларів у новому раунді інвестицій

Компанія X, що належить Ілону Маску, залучила майже 1 млрд дол у новому раунді фінансування. Це повернуло оцінку соцмережі до 44 млрд дол — стільки Маск заплатив за неї у 2022 році.

Про це пише Financial Times.

За даними джерел, серед інвесторів були Darsana Capital та 1789 Capital. Також частину акцій викупив сам Маск. Отримані кошти X може використати для погашення боргу, взятого на купівлю соцмережі. Один з кредитів обходився компанії у 13% річних.

Водночас Маск минулого року викупив частку в X у деяких інвесторів, зокрема у саудівського конгломерату Kingdom Holding Company на 150 млн дол.

"Повернення до початкової ціни купівлі було символічною метою для Маска", — розповів один з інвесторів X.

Оцінку компанії також підняло рішення Маска передати 25% свого AI-стартапу xAI інвесторам X. За рік цей проєкт виріс до 45 млрд дол.

Нагадаємо:

Вартість соцмережі X зросла до $44 млрд, що підкреслює різке покращення фінансового стану компанії після того, як її власник Ілон Маск став рішучим союзником президента Дональда Трампа.

У грудні 2024 року соцмережа Х коштувала майже на 72% менше, ніж на момент її придбання Ілоном Маском у жовтні 2022 року.