Соцмережа Х подешевшала на понад 70% з моменту купівлі Ілоном Маском

Соцмережа Х (Twitter) зараз коштує майже на 72% менше, ніж на момент її придбання Ілоном Маском у жовтні 2022 року.

Про це пише Axios з посиланням на дані Fidelity, .

Зазначається, що наразі вартість соцмережі Х становить близько 12,3 млрд дол, тоді як Ілон Маск купив її за 44 млрд дол.

Водночас пайові інвестиційні фонди Fidelity збільшили вартість своїх акцій X Holdings на 32,37%. Таке зростання може бути повʼязане з xAI, окремою компанією Маска, яка тренує свою велику мовну модель на даних X.

У липні 2023 року Twitter перейменували на X та змінили систему верифікації, що дозволило купувати синю позначку за передплатою. Це спричинило відтік великих рекламодавців, а згодом і користувачів.

Читайте також: Make Tesla Great Again. Чому Ілон Маск агітує за Трампа

Як тобі таке, Twitter? Що витворяє Ілон Маск із соціальною мережею

Нагадаємо:

Інвестори, які профінансували придбання платформи Twitter Ілоном Маском за 44 млрд дол, отримують значний прибуток завдяки зростанню вартості його компанії xAI.