Маск відкриває вихідний код своєї моделі ШІ

Стартап Елона Маска xAI, що займається штучним інтелектом, відкрив вихідний код своєї моделі Grok 2.5 і планує зробити те саме з моделлю Grok 3 приблизно через півроку, повідомив мільярдер у суботу в своєму дописі на соціальній платформі X.

"Модель Grok 2.5, яка була нашою найкращою моделлю минулого року, тепер є відкритою. Grok 3 стане відкритою приблизно через 6 місяців", – написав Маск.

The @xAI Grok 2.5 model, which was our best model last year, is now open source.



Grok 3 will be made open source in about 6 months. https://t.co/TXM0wyJKOh — Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2025

Це не перше відкриття коду ШІ Ілона Маска. 17 березня 2024 року він опублікував відкритий код чат-бота Grok старшої версії. Тоді це сприймали як крок у боротьбі за контроль над майбутнім ШІ.

