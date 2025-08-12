Маск погрожує Apple судом через низькі рейтинги його ШІ-додатку у App Store

Ілон Маск звинуватив Apple у порушенні антимонопольних правил та погрожує подати в суд на компанію через те, як його соціальна мережа X та штучний інтелект Grok оцінюються в популярному магазині додатків Apple.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Техномільярдер заявив, що Apple зробила "неможливим" для будь-якої AI-компанії, окрім OpenAI, очолити рейтинг в App Store, назвавши це "безсумнівним порушенням антимонопольних законів".

Він додав, що його компанія xAI, яка розробляє Grok і придбала X у березні, "негайно вживе юридичних заходів".

У серії постів у X пізно в понеділок він зазначив, що App Store відмовляється розміщувати X або Grok в розділі "Must Have".

Найбільш завантажуваним безкоштовним додатком в App Store є ChatGPT від OpenAI, тоді як Grok займає шосте місце.

Сам Альтман відповів на звинувачення Маска, заявивши в соціальних мережах, що це "дивовижне звинувачення, враховуючи, що чув, як Ілон маніпулює X на свою користь".

Конфлікт Маска став ще одним етапом його публічних суперечок після протистоянь з Альтманом і президентом США Дональдом Трампом.

Атака на Apple відбувається на тлі зростаючої уваги до діяльності американських компаній в сфері штучного інтелекту, які стикаються з дедалі більшим контролем за використанням інвестицій в індустрію.

Останнім часом і Grok, і ChatGPT випустили нові версії своїх великих мовних моделей, але деякі користувачі висловили невдоволення масштабом оновлень.

Apple також стикається з окремим тиском щодо доступу сторонніх компаній до свого App Store.

Читайте також: Правда Ілона Маска: як штучний інтелект Grok став рупором ідей мільярдера

Нагадаємо:

Чат-бот штучного інтелекту Grok від Ілона Маска неодноразово хвалив Адольфа Гітлера та поширював антисемітську риторику у вівторок, за день до того, як компанія xAI планує випустити свою нову модель.