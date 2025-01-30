Найстаріша криптобіржа України припиняє діяльність: засновник назвав причини

Найстаріша криптовалютна біржа України Kuna припиняє свою діяльність у всіх країнах.

Про це повідомляє галузеве видання dev.ua.

"Я припиняю будь-яку комерційну діяльність криптобіржі. KUNA повністю згортає свою діяльність у всіх країнах", – заявив засновник біржі.

Він уточнив, що мова про продаж криптобіржі не йде, у клієнтів криптобіржі буде близько двох місяців перехідного періоду, щоб вони могли вивести свої активи.

Як пише Форбс Україна, рішення про закриття було прийнято після того, як сайт Kuna було заблоковано в Україні без участі представників компанії на судовому процесі.

Чобанян зазначив, що це стало несподіванкою та приводом для "знайомства" з БЕБ, яке звинуватило його в несплаті податків.

Чобанян підкреслив, що не планує конфліктувати з державою. В подальшому він хоче зосередитися на соціальних проєктах і штучному інтелекті.

Нагадаємо:

Україна могла б отримати 14,8 млрд грн податків від зареєстрованих криптобірж та з доходів громадян, якби крипторинок був легалізований.