Україна отримала б до 15 мільярдів у бюджет від легалізації крипторинку

Україна могла б отримати 14,8 млрд грн податків від зареєстрованих криптобірж та з доходів громадян, якби крипторинок був легалізований.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з посиланням на дані аналітичної компанії Global Ledger.

За даними аналітичної компанії, українці формують близько 2,5 % світового трафіку віртуальних активів.

Крім того, протягом 2021–2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.

Зазначається, що обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в закон про легалізацію.

Водночас на думку міністерства, криптоіндустрії допоможе ринку розвиватися "швидше й прозоріше".

"Так українські блокчейн-фахівці зможуть працювати вдома, а Україна — отримувати іноземні інвестиції для підтримки економіки в умовах війни", - пише пресслужба Мінцифри.

Нагадаємо:

В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.