Україна отримала б до 15 мільярдів у бюджет від легалізації крипторинку
Україна могла б отримати 14,8 млрд грн податків від зареєстрованих криптобірж та з доходів громадян, якби крипторинок був легалізований.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри з посиланням на дані аналітичної компанії Global Ledger.
За даними аналітичної компанії, українці формують близько 2,5 % світового трафіку віртуальних активів.
Крім того, протягом 2021–2024 років світові біржі отримали 46 млрд грн прибутку від української аудиторії.
Зазначається, що обсяг надходжень прямо залежатиме від концептів регулювання й оподаткування, які будуть закладені в закон про легалізацію.
Водночас на думку міністерства, криптоіндустрії допоможе ринку розвиватися "швидше й прозоріше".
"Так українські блокчейн-фахівці зможуть працювати вдома, а Україна — отримувати іноземні інвестиції для підтримки економіки в умовах війни", - пише пресслужба Мінцифри.
Нагадаємо:
В Україні з високою ймовірністю легалізують криптовалюту вже у першому кварталі 2025 року, але на пільгові умови оподаткування розраховувати не варто.