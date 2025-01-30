Старейшая криптобиржа Украины прекращает деятельность: основатель назвал причины

Старейшая криптовалютная биржа Украины Kuna прекращает свою деятельность во всех странах.

Об этом сообщает отраслевое издание dev.ua.

"Я прекращаю любую коммерческую деятельность криптобиржи. KUNA полностью сворачивает свою деятельность во всех странах", - заявил основатель биржи.

Он уточнил, что речь о продаже криптобиржи не идет, у клиентов криптобиржи будет около двух месяцев переходного периода, чтобы они могли вывести свои активы.

Как пишет Форбс Украина, решение о закрытии было принято после того, как сайт Kuna был заблокирован в Украине без участия представителей компании на судебном процессе.

Чобанян отметил, что это стало неожиданностью и поводом для "знакомства" с БЭБ, которое обвинило его в неуплате налогов.

Чобанян подчеркнул, что не планирует конфликтовать с государством. В дальнейшем он хочет сосредоточиться на социальных проектах и искусственном интеллекте.

Напомним:

Украина могла бы получить 14,8 млрд грн налогов от зарегистрированных криптобирж и с доходов граждан, если бы крипторынок был легализован..