США забороняють WhatsApp на пристроях Конгресу

У Конгресі США вирішили заборонити використання WhatsApp на робочих пристроях через побоювання щодо конфіденційності даних користувачів.

Про це пише Financial Times.

Палата представників США офіційно попередила своїх співробітників про заборону використання месенджера WhatsApp компанії Meta на робочих пристроях.

У службовій записці, яка надійшла 23 червня, месенджер визнано "висококоригованим додатком" з огляду на ризики для безпеки та конфіденційності.

Відповідно до документа, з 30 червня працівникам Конгресу заборонено завантажувати WhatsApp на мобільні телефони та ноутбуки, що належать Палаті представників. Тим, у кого месенджер вже встановлений, наказано його видалити.

Причинами такого рішення названо відсутність прозорості у захисті даних, нестачу шифрування даних, що зберігаються, а також можливі загрози безпеці. Meta не погодилася з цими твердженнями, заявивши, що всі повідомлення WhatsApp зашифровані за замовчуванням, а рівень безпеки платформи вищий, ніж у більшості конкурентів.

У списку дозволених програм для службового користування залишаються Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime і Amazon Wickr.

Нагадаємо:

Державне телебачення Ірану закликало громадян країни видалити месенджер WhatsApp зі своїх смартфонів, стверджуючи, але без доказів, що месенджер збирає інформацію про користувачів для Ізраїлю.