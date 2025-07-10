Украина первой в Европе запустит мобильный интернет Starlink

Украина станет первой европейской страной, которая предложит мобильные услуги Starlink. Обмен сообщениями запустят до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к Интернету - в середине 2026 года.

Об этом передает Reuters со ссылкой на генерального директора "Киевстар" Александра Комарова.

Уже начались полевые испытания в рамках соглашения, заключенного в конце 2024 года со Space. Это позволит компании Илона Маска запустить услуги прямой связи с мобильными телефонами в Украине.

Связь будет идти через спутники, оснащенные модемами. Они будут функционировать как вышки сотовой связи, передавая телефонные сигналы из космоса непосредственно на смартфоны.

"Первый этап - это обмен сообщениями через OTT-технологии (over-the-top messaging)... то есть обмен сообщениями через WhatsApp, Signal и другие системы", - сказал Комаров агентству Reuters в Риме.

По его словам, он будет введен до конца этого года.

"И, вероятно, в начале 2026 года, подстрахуемся, во втором квартале 2026 года, мы сможем предложить мобильную спутниковую широкополосную передачу данных... и голоса", - добавил директор "Киевстара".

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