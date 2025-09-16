Стало відомо, хто розроблятиме систему моніторингу ринку азартних ігор в Україні

ТОВ "Комп’ютерні інформаційні технології" стало переможцем відкритого тендеру на створення Держсистеми онлайн-моніторингу.

Про це інформує державне агентство з регулювання азартних ігор і лотерей PlayCity.

"Наступного тижня укладаємо договір з переможцем. Після цього розпочинаємо будувати Систему онлайн-моніторингу", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже в грудні буде готова перша черга Держсистеми онлайн-моніторингу. Її функціонал дасть змогу:

- мінімізувати тіньовий обіг коштів;

- забезпечити повноцінний контроль за операторами;

- захистити права гравців.

Як повідомляє PlayCity, компанія має великий досвід у реалізації різноманітних govtech-рішень для держави та міжнародних замовників.

Серед ключових кейсів:

Liquio — платформа для розробки державних цифрових послуг, яку впроваджують у Європі та Африці;

Е-Консул — цифрова система для роботи українських дипустанов;

Київ Цифровий — екосистема цифрових послуг для мешканців столиці;

антикорупційні онлайн-сервіси у сферах дипломування моряків та будівництва, а також послуги для ветеранів.

Нагадаємо:

У серпні держагентство PlayCity запустило Систему трекінгу нелегальних вебсайтів.

На початку вересня PlayCity оголосило тендер на розробку державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор і почало приймати пропозиції.