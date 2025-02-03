Китайський DeepSeek дає компаніям з Європи шанс наздогнати глобальні перегони ШІ

Керівник німецького стартапу Novo AI Гемант Мандапаті, був одним з перших користувачів чат-ботів DeepSeek, коли два тижні тому перейшов на китайську модель штучного інтелекту з ChatGPT від OpenAI.

Про це повідомляє Reuters.

Поява DeepSeek змінює ландшафт для ШІ, пропонуючи компаніям доступ до технології за частку вартості, згідно з інтерв'ю з більш ніж десятком керівників стартапів та інвесторів. Це також може підштовхнути інші компанії, що працюють у сфері ШІ, до вдосконалення своїх моделей і зниження цін.

"Я отримав пропозицію від DeepSeek, яка була в п'ять разів нижчою за їхні реальні ціни. Я заощаджую багато грошей, а користувачі не бачать жодної різниці", - каже Мандапаті.

Європейські технологічні стартапи намагалися впроваджувати нову технологію з такою ж швидкістю, як і американські конкуренти, які мають легший доступ до фінансування. Але керівники кажуть, що DeepSeek може змінити правила гри.

За даними PitchBook, у 2024 році венчурні капіталісти інвестували майже $100 млрд у компанії зі штучного інтелекту в США порівняно з приблизно $15,8 млрд у Європі.

Нагадаємо:

Тайвань заборонив усім своїм державним установам і постачальникам послуг критичної інфраструктури використовувати технології китайського ШІ-cтартапу DeepSeek, посилаючись на міркування безпеки.

Президент США Дональд Трамп і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг під час зустрічі в Білому домі в п'ятницю 31 січня обговорили китайську модель ШІ DeepSeek, яка кинула виклик домінуванню США у секторі.