Кількість кібератак на Україну зросла на 70% за рік: головні мішені хакерів
У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%, досягнувши 4315 інцидентів, у порівнянні з 2541 роком раніше.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.
Найчастіше хакери атакують критично важливу інфраструктуру: енергетичний сектор, урядові установи, органи безпеки та телекомунікації. Їх метою є викрадення чутливої інформації та знищення даних.
Найпоширенішими інструментами є масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингові листи. Під час війни найціннішою для ворога є інформація про плани сил оборони України, дані підприємств оборонно-промислового комплексу, уряду та інших організацій, які здійснюють підтримку військових.
CERT-UA, урядова команда реагування на кіберінциденти, зазначає, що кібервійна залишається одним із ключових інструментів рф для дестабілізації ситуації в Україні. У 2024 році спостерігалася стійка тенденція до зростання атак на критичну інфраструктуру, особливо в енергетиці.
Фахівці прогнозують, що атаки триватимуть і в 2025 році, а кіберпростір залишатиметься гарячою точкою війни.
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Україна зазнала наймасштабнішої кібератаки на державні реєстри за останній час.
Унаслідок атаки, яку здійснили російські хакери, тимчасово призупинено роботу ключових систем Міністерства юстиції.
Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких вони отримали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.
Наймасштабніша кібератака на держреєстри України готувалася кілька місяців, проте в СБУ сказали, що не можуть розповісти деталі про її підготовку.
Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтверджує витік інформації після кібератаки Росії.
Відновлення реєстрів Міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, виконання, за попередніми даними фахівців, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.
У "Дії" відновили процес бронювання працівників після масованої кібератаки росіян.