Кількість кібератак на Україну зросла на 70% за рік: головні мішені хакерів

У 2024 році кількість кібератак на Україну зросла майже на 70%, досягнувши 4315 інцидентів, у порівнянні з 2541 роком раніше.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

Найчастіше хакери атакують критично важливу інфраструктуру: енергетичний сектор, урядові установи, органи безпеки та телекомунікації. Їх метою є викрадення чутливої інформації та знищення даних.

Найпоширенішими інструментами є масові розсилки шкідливого програмного забезпечення та фішингові листи. Під час війни найціннішою для ворога є інформація про плани сил оборони України, дані підприємств оборонно-промислового комплексу, уряду та інших організацій, які здійснюють підтримку військових.

CERT-UA, урядова команда реагування на кіберінциденти, зазначає, що кібервійна залишається одним із ключових інструментів рф для дестабілізації ситуації в Україні. У 2024 році спостерігалася стійка тенденція до зростання атак на критичну інфраструктуру, особливо в енергетиці.

Фахівці прогнозують, що атаки триватимуть і в 2025 році, а кіберпростір залишатиметься гарячою точкою війни.

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