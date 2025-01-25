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Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років

Володимир Тунік-Фриз — 25 січня, 16:00
Акції Apple почали рік з найгірших показників за 17 років
Getty Images

Корпорація Apple переживає найгірший початок року з 2008 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

До закриття торгів у п'ятницю 24 січня акції компанії впали на 11%, що робить їх показники найгіршими серед компаній "Великої сімки". Apple також значно відстає від S&P 500, який цього року зріс приблизно на 3,7% і на початку цього тижня досяг нового рекордного максимуму.

Це нестабільна позиція для акцій Apple. Донедавна компанія була найбільшою компанією за ринковою вартістю у світі і мала найбільшу вагу в індексі S&P 500. З тих пір Nvidia затьмарила її під час падіння Apple.

Заплановано, що Apple повідомить про квартальні прибутки 30 січня після закриття ринків, що є основним каталізатором для акцій, за яким інвестори будуть уважно стежити. Волл-стріт очікує, що компанія повідомить про прибуток на акцію в розмірі 2,35 дол на 124,2 млрд дол виручки.

Нагадаємо:

Американська компанія Apple втратила статус лідера серед продавців смартфонів у Китаї у 2024 році. Місцеві бренди Vivo та Huawei обігнали виробника iPhone, адже річні постачання Apple в країну скоротилися на 17%.

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