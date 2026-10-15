Nvidia та Apple пожертвували по $25 мільйонів на будівництво бального залу Трампа

Компанії Nvidia та Apple виділили по 25 мільйонів доларів на будівництво запланованого президентом США Дональдом Трампом бального залу в Білому домі.

Про це повідомляє Washington Post.

Загальна сума приватних пожертв на цей проєкт становить 333 мільйони доларів.

Сім'я Адельсонів, яка вже давно фінансово підтримує Трампа та Республіканську партію, також виділила 25 мільйонів доларів, як і мільярдер Чарльз Ерген, співзасновник і голова телекомунікаційної компанії Dish Network, додається у повідомленні.

У Білому домі заявили, що не оприлюднюватимуть інформацію про донорів, які, за словами речника Девіса Інгла, "представляють широке коло видатних американських компаній".

Компанія Nvidia заявила, що пишається тим, що зробила пожертву на користь позапартійного фонду, який служить інтересам американців.

"Як американська компанія, наша підтримка Сполучених Штатів є надзвичайно важливою і не залежить від жодних бізнес-інтересів", — зазначив речник компанії.

Компанія Apple відмовилася від коментарів.

Масштаб проєкту будівництва бального залу, а також підхід адміністрації до збору коштів та розкриття інформації викликали критику з боку громадських організацій та юридичних експертів, які стверджують, що це викликає питання щодо прозорості, впливу донорів та дотримання усталених норм етики й нагляду.

Спочатку Трамп заявив, що він та заможні донори оплатять проект, вартість якого оцінюється в 400 мільйонів доларів, але згодом він безуспішно намагався отримати від Конгресу 1 мільярд доларів на будівництво підземного бункера та систем безпеки для посилення захисту об'єкта.

Washington Post повідомила, що "переважна більшість зібраних коштів надійшла від компаній та заможних осіб, які мають інтереси у федеральному уряді", і що половина загальної суми надійшла від компаній або керівників фірм, які мали контракти з федеральним урядом під час другого терміну Трампа на посаді президента.

Нагадаємо:

Наприкінці 2025 року Національний фонд охорони історичної спадщини подав позов проти Білого дому з вимогою припинити будівництво бальної зали Трампа.