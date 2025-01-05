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United Airlines виведе Starlink на свої комерційні рейси

Володимир Тунік-Фриз — 5 січня, 16:00
United Airlines виведе Starlink на свої комерційні рейси
Getty Images

Американська авіакомпанія United Airlines заявила, що планує у лютому почати тестування Starlink Ілона Маска для надання інтернет-послуг в польоті.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія заявила, що тестування технології почнуть з лютого, а навесні 2025 року вперше запропонують підключення до Starlink на комерційному рейсі, що виконується літаком Embraer E-175.

Авіакомпанія планує обладнати весь свій регіональний флот двокабінними літаками до кінця 2025 року, а перший літак, оснащений Starlink, підніметься в повітря на основних маршрутах до кінця року.

Нагадаємо:

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