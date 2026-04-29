Goldman Sachs заборонив банкірам у Гонконзі користуватися Claude, яки заблокований у КНР

Американський банк Goldman Sachs заборонив своїм банкірам у Гонконзі користуватися моделями штучного інтелекту від Anthropic, що стало черговим свідченням того, як нові технології стикаються з напруженістю у відносинах між США та Китаєм.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією чотирьох джерел видання, кілька тижнів тому співробітники банку з Волл-стріт на території Китаю втратили доступ до моделей Claude як безпосередньо, так і через внутрішні платформи штучного інтелекту.

Західні моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT та Claude від OpenAI, заборонені на материковому Китаї в рамках так званого "Великого брандмауера".

Однак Гонконг вже давно функціонує переважно поза межами китайської цензури, а обмеження на використання накладаються самими американськими компаніями, що займаються штучним інтелектом.

Одне з осіб, обізнаних із рішенням Goldman, зазначило, що воно стало наслідком того, що американський банк після консультацій із стартапом із Кремнієвої долини застосував суворе тлумачення свого контракту з Anthropic.

За результатами такого тлумачення було зроблено висновок, що співробітники Goldman у Гонконзі не повинні мати можливості використовувати будь-які продукти Anthropic.

Ця особа зазначила, що це не поширюється на контракти з іншими постачальниками ШІ, такими як OpenAI.

