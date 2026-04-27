Китай зірвав мегаугоду Meta на 2 мільярди доларів

Китай заблокував придбання американською компанією Meta (Facebook, Instagram та WhatsApp) китайського ШІ Manus за 2 млрд дол.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

Після перевірки на предмет порушення угодою китайських інвестиційних правил регуляторні органи заявили, що вони зобов'язали сторони угоди скасувати операцію з придбання.

Раніше Пекін назвав це придбання змовницькою спробою підірвати технологічну базу країни. Також у березні двом співзасновникам Manus заборонили виїжджати з Китаю на час розгляду угоди.

Manus була заснована в Китаї, але минулого року перенесла свою штаб-квартиру та основну команду до Сінгапуру після раунду фінансування, очолюваного американською венчурною компанією. Потім її придбала Meta.

Manus описує себе як "механізм дій", здатний "розширити людські можливості". Компанія з'явилася на ринку в березні 2025 року, через 2 місяці після дебюту DeepSeek, який викликав паніку серед американських інвесторів у сфері технологій щодо прогресу китайського штучного інтелекту.

Щоб розірвати угоду на цьому етапі, Meta, ймовірно, доведеться виділити придбану компанію в окрему структуру та або продати її колишнім інвесторам, або знайти нового покупця. Будь-яке розірвання угоди буде складним процесом, оскільки Meta вже інтегрувала Manus у деякі зі своїх інструментів.

"Цей крок є досить жорстким і має на меті зупинити подальші угоди.

Насправді розірвати укладену угоду складно, тож це скоріше словесне попередження щодо подібних угод та створення важелів впливу напередодні саміту Сі-Трампа [який відбудеться в середині травня – ЕП]" – каже одне з джерел FT, обізнане щодо мотивів китайських регуляторних органів.

