Американський автогігант General Motors отримав рекордний операційний прибуток

General Motors отримав рекордний скоригований операційний прибуток у 2024 році завдяки високим цінам і зниженню запасів, навіть попри те, що його чистий прибуток постраждав від реструктуризації бізнесу в Китаї.

Про це повідомляє Financial Times.

Минулого року автовиробник заробив скориговані 14,9 млрд дол до сплати відсотків і податків, що на 21% більше, ніж у 2023 році. Виручка зросла на 9% до 187 млрд дол, а детройтська компанія також встановила рекорди по прибутку на акцію і вільному грошовому потоку.

GM продавала свої автомобілі з меншою знижкою, ніж її конкуренти, а стимулювання споживачів становило меншу частку середньої ціни угоди, ніж у середньому по галузі.

У 2024 році GM продала 2,7 млн автомобілів у США, що на 4% більше, ніж у 2023 році, і є найвищим показником компанії з 2019 року.

Однак, чистий прибуток компанії за рік впав на 41% до 6 млрд дол. Минулого місяця вона заявила, що модернізує свій бізнес у Китаї, закриваючи заводи і скорочуючи кількість доступних моделей, намагаючись конкурувати з китайськими автовиробниками. Тижнем пізніше вона заявила, що припиняє фінансування розробки роботаксі в компанії Cruise, яка займається виробництвом автономних транспортних засобів.

Витрати за четвертий квартал склали понад 5 млрд дол, оскільки компанія списала вартість своєї частки в китайських спільних підприємствах на 2,9 млрд дол, а також зафіксувала додаткові 2,7 млрд дол витрат на реструктуризацію в Китаї.

Попри це, ціна акцій GM зросла майже на 50% протягом 2024 року порівняно з 24% зростанням індексу S&P 500. Компанія викуповує акції з 2022 року.

GM заявила, що очікує скоригований операційний прибуток за 2025 рік у розмірі від 13,7 млрд дол до 15,7 млрд дол, а чистий прибуток – від 11,2 млрд дол до 12,5 млрд дол.

Нагадаємо:

General Motors висунула звинувачення у розмірі 5 млрд дол проти своїх підприємств у Китаї, що свідчить про уповільнення темпів зростання на колись найбільшому ринку для американського автовиробника.

General Motors відкличе 461 839 автомобілів через проблеми з трансмісією.