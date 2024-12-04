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General Motors висунула звинувачення на п'ять мільярдів доларів проти китайських підприємств

Олексій Артемчук — 4 грудня, 16:08
General Motors висунула звинувачення на п'ять мільярдів доларів проти китайських підприємств
Getty Images

General Motors висунула звинувачення у розмірі 5 млрд дол проти своїх підприємств у Китаї, що свідчить про уповільнення темпів зростання на колись найбільшому ринку для американського автовиробника.

Про це пише Financial Times.

Компанія стверджує, що зменшить вартість своєї частки в китайських спільних підприємствах на 2,9 млрд. доларів США, а також зафіксує додаткові витрати на реструктуризацію в розмірі 2,7 млрд. доларів США.

GM заявила, що відбулася "суттєва втрата вартості наших інвестицій в деякі китайські спільні підприємства. ... у світлі завершення розробки нового бізнес-прогнозу і певних заходів з реструктуризації".

Акції GM впали на 3% на попередніх торгах в середу, після падіння на 2,5% на попередній сесії.

GM і німецький Volkswagen є двома найбільшими західними автовиробниками, що працюють в Китаї. Але, як і багато конкурентів, обидва намагаються зберегти свої позиції на тлі зростаючої конкуренції з боку місцевих виробників.

Нагадаємо:

General Motors відкличе 461 839 автомобілів через проблеми з трансмісією.

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Китай

General Motors висунула звинувачення на п'ять мільярдів доларів проти китайських підприємств
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