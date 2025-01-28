Американский автогигант General Motors получил рекордную операционную прибыль

General Motors получил рекордную скорректированную операционную прибыль в 2024 году благодаря высоким ценам и снижению запасов, даже несмотря на то, что его чистая прибыль пострадала от реструктуризации бизнеса в Китае.

Об этом сообщает Financial Times.

В прошлом году автопроизводитель заработал скорректированные 14,9 млрд долл до уплаты процентов и налогов, что на 21% больше, чем в 2023 году. Выручка выросла на 9% до 187 млрд долл, а детройтская компания также установила рекорды по прибыли на акцию и свободному денежному потоку.

GM продавала свои автомобили с меньшей скидкой, чем ее конкуренты, а стимулирование потребителей составляло меньшую долю средней цены сделки, чем в среднем по отрасли.

В 2024 году GM продала 2,7 млн автомобилей в США, что на 4% больше, чем в 2023 году, и является самым высоким показателем компании с 2019 года.

Однако, чистая прибыль компании за год упала на 41% до 6 млрд долл. В прошлом месяце она заявила, что модернизирует свой бизнес в Китае, закрывая заводы и сокращая количество доступных моделей, пытаясь конкурировать с китайскими автопроизводителями. Неделей позже она заявила, что прекращает финансирование разработки роботакси в компании Cruise, которая занимается производством автономных транспортных средств.

Расходы за четвертый квартал составили более 5 млрд долл, поскольку компания списала стоимость своей доли в китайских совместных предприятиях на 2,9 млрд долл, а также зафиксировала дополнительные 2,7 млрд долл расходов на реструктуризацию в Китае.

Несмотря на это, цена акций GM выросла почти на 50% в течение 2024 года по сравнению с 24% ростом индекса S&P 500. Компания выкупает акции с 2022 года.

GM заявила, что ожидает скорректированную операционную прибыль за 2025 год в размере от 13,7 млрд долл до 15,7 млрд долл, а чистую прибыль - от 11,2 млрд долл до 12,5 млрд долл.