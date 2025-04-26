Кібератаки не було: масштабний збій онлайн-сервісів стався через проблему у дата-центрі De Novo

Вранці 26 квітня у "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків зафіксовано технічний збій через проблеми із живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.

Цю інформацію ЕП підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

Основна причина збою – відключення світла у дата-центрі.

За словами Бахмацького, мова про кібератаку на дата-центр не йде, проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

"Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення.

Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури. Станом на ранок більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується", — повідомив Бахмацький у коментарі для ЕП.

Збій стався близько 8:00 суботи. Наразі живлення дата-центру відновлено, технічні спеціалісти компанії працюють над відновленням сервісів , робота дата-центру стабілізується.

Нагадаємо:

Зранку суботи стався масштабний збій у "Дії" та банках, не працювала оплата терміналом у київськомму метро.

У "Новій пошті" повідомили про збій. За повідомленням компанії, проблеми на стороні підрядника, але мова не йде про хакерську атаку.

Про проблеми також повідомили у "Райффайзен банку", там обіцяють відновити роботу до 10:00.

У Мінцифрі зазначили, що причина збою – оновлення у одного з великих центрів обробки даних.