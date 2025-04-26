Кибератаки не было: масштабный сбой онлайн-сервисов произошел из-за проблемы в дата-центре

Утром 26 апреля в "Дії", "Новой почте" и терминалах банков зафиксирован технический сбой из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.

Эту информацию ЭП подтвердил CMO De Novo Дмитрий Бахмацкий.

Основная причина сбоя - отключение света в дата-центре.

По словам Бахмацкого, речь о кибератаке на дата-центр не идет, проблемы возникли во время замены источников бесперебойного питания.

"Проблема возникла не из-за кибератаки. Во время плановых работ в дата-центре De Novo исчезло электропитание. Возникла нештатная ситуация - один из магистральных автоматов аварийно временно прекратил подачу энергии на часть систем распределения питания.

Как следствие, исчез доступ к облачной инфраструктуре. По состоянию на утро большая часть сервисов уже восстановлена, работа дата-центра стабилизируется", - сообщил Бахмацкий в комментарии для ЭП.

Сбой произошел около 8:00 субботы. Сейчас питание дата-центра восстановлено, технические специалисты компании работают над восстановлением сервисов, работа дата-центра стабилизируется.

Напомним:

Утром субботы произошел масштабный сбой в "Дії" и банках, не работала оплата терминалом в киевском метро.

В "Новой почте" сообщили о сбое. По сообщению компании, проблемы на стороне подрядчика, но речь не идет о хакерской атаке.

О проблемах также сообщили в "Райффайзен банке", там обещают восстановить работу до 10:00.

В Минцифре отметили, что причина сбоя - обновление у одного из крупных центров обработки данных.