Масштабний збій: не працюють "Дія", банки та "Нова пошта"
У "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків фіксують технічний збій.
Про це відомо із додатку "Дії" та повідомлення КМДА.
Наразі через збій у "Ощадбанку" не працють термінали у київському метро.
Окрім цього, користувачі не можуть користуватись додатком "Дія".
ЕП звернулась із коментарями до "Ощадбанку" та Мінцифри.
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У "Новій пошті" також повідомили про збій. За повідомленням компанії, проблеми на стороні підрядника, але мова не йде про хакерську атаку.
"Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", – додали у компанії.
Про проблеми також повідомили у "Райффайзен банку", там обіцяють відновити роботу до 10:00.
У Мінцифрі зазначили, що причина збою – оновлення у одного з великих центрів обробки даних.
Там обіцяють, що "Дія" найближчим часом відновить свою роботу
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