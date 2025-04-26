Масштабний збій: не працюють "Дія", банки та "Нова пошта"

У "Дії", "Новій пошті" та терміналах банків фіксують технічний збій.

Про це відомо із додатку "Дії" та повідомлення КМДА.

Наразі через збій у "Ощадбанку" не працють термінали у київському метро.

Окрім цього, користувачі не можуть користуватись додатком "Дія".

ЕП звернулась із коментарями до "Ощадбанку" та Мінцифри.

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У "Новій пошті" також повідомили про збій. За повідомленням компанії, проблеми на стороні підрядника, але мова не йде про хакерську атаку.

"Ми очікуємо відновлення роботи всіх сервісів орієнтовно до 10:00. Про оновлення будемо сповіщати додатково", – додали у компанії.

Про проблеми також повідомили у "Райффайзен банку", там обіцяють відновити роботу до 10:00.

У Мінцифрі зазначили, що причина збою – оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

Там обіцяють, що "Дія" найближчим часом відновить свою роботу

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