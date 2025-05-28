Дуров заявил о начале партнерства Telegram и компании Маска

Мессенджер Telegram и компания xAI Илона Маска договорились о партнерстве, которое продлится один год.

Об этом сообщил Павел Дуров в своем телеграм-канале

В рамках партнерства в мессенджер будет интегрирован чат-бот Grok, разработанный xAI на основе технологии искусственного интеллекта.

"Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о партнерстве сроком на один год, чтобы предоставить чат-бот Grok от xAI нашему миллиарду пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram", - написал Дуров.

По его словам, Telegram получит 300 миллионов долларов наличными и акциями от xAI, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через мессенджер.

Напомним:

Чат-бот Grok стал доступен в Telegram в конце марта. По словам Маска, чат-ботом смогут бесплатно пользоваться владельцы премиум-аккаунтов Telegram.

Украинцы чаще всего узнают новости из соцсетей, самой популярной из которых остается Telegram.