"Дія" станет маркетплейсом: платформу выделят в отдельную компанию с возможным IPO

Министерство цифровой трансформации запустило монетизацию цифровой платформы "Дія" и планирует в будущем выделить ее в отдельную государственную компанию с потенциальной возможностью выхода на IPO.

Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции DOU Day.

По словам министра монетизация "Дії" началась в мае 2025 года и уже в июне платформа может получить первые доходы. Один из первых инструментов монетизации является шеринг документов.

"Ежемесячно через "Дію" онлайн открываются десятки тысяч счетов. Например, с monobank за день открыли 22 тысячи. За такие услуги финансовые учреждения готовы платить", - отметил Федоров.

Он также добавил, что министерство постепенно работает над отделением "Дії" в отдельную госкомпанию, которая в будущем может привлекать бизнес к платформе и даже продавать свои акции.

"Мы будем постепенно отделять "Дію" в отдельную государственную компанию. Возможно, потом акции компании будут продаваться (речь идет, вероятно, о подготовке к IPO - публичному размещению акций на бирже - ЭП). То есть "Дія" станет маркетплейсом, где бизнес сможет запускать собственные сервисы и пользоваться нашей инфраструктурой", - сказал министр.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации планирует в июне этого года запустить в бета-версию ИИ-агента на портале "Дія", который будет работать как чат-бот на основе большой языковой модели, отвечая на вопросы граждан в формате живого диалога.