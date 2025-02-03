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Bitcoin впав нижче 100 000 доларів, адже мита Трампа сколихнули ринки

Олексій Артемчук — 3 лютого, 10:35
Bitcoin впав нижче 100 000 доларів, адже мита Трампа сколихнули ринки
Getty Images

У понеділок ціни на криптовалюти знизилися: BTC впав до тритижневого мінімуму, а Ether - до найнижчого рівня з початку вересня, оскільки привид глобальної торгівельної війни змусив інвесторів понервувати і виштовхнув їх з ризикованих активів.

Про це пише Reuters.

Bitcoin, найбільша і найвідоміша криптовалюта у світі, впав до $94 476,18, досягнувши тритижневого мінімуму близько $91 441,89. Менша криптовалюта Ether впала приблизно на 24% і повернулася до рівнів, які востаннє спостерігалися на початку вересня.

На вихідних президент США Дональд Трамп ввів 25% мита на мексиканський і більшість канадських імпортних товарів, а також 10% на товари з Китаю, починаючи з вівторка.

Канада і Мексика, два найбільших торговельних партнери США, негайно пообіцяли вжити заходів у відповідь, а Китай заявив, що оскаржить мита Трампа у Світовій організації торгівлі.

Торгівля криптовалютами ведеться цілодобово, в тому числі у вихідні, і останнім часом вона стала чутливою до загальних настроїв на ринках. Інвестори побоюються, що тарифи можуть зашкодити зростанню і прибуткам компаній, а також призвести до інфляції.

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Нагадаємо:

Bitcoin та інші криптовалюти різко впали після того, як поява нової китайської моделі штучного інтелекту викликала глобальний розпродаж ризикових активів.

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Bitcoin впав нижче 100 000 доларів, адже мита Трампа сколихнули ринки
Китай стримано відповів на мита Трампа
Канада оголосила про запровадження мит у відповідь на дії Трампа

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