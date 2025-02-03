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Bitcoin упал ниже 100 000 долларов, ведь пошлины Трампа всколыхнули рынки

Алексей Артемчук — 3 февраля, 10:35
Bitcoin упал ниже 100 000 долларов, ведь пошлины Трампа всколыхнули рынки
Getty Images

В понедельник цены на криптовалюты снизились: BTC упал до трехнедельного минимума, а Ether - до самого низкого уровня с начала сентября, поскольку призрак глобальной торговой войны заставил инвесторов понервничать и вытолкнул их из рискованных активов.

Об этом пишет Reuters.

Bitcoin, крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире, упал до $94 476,18, достигнув трехнедельного минимума около $91 441,89. Меньшая криптовалюта Ether упала примерно на 24% и вернулась к уровням, которые в последний раз наблюдались в начале сентября.

На выходных президент США Дональд Трамп ввел 25% пошлины на мексиканский и большинство канадских импортных товаров, а также 10% на товары из Китая, начиная со вторника.

Канада и Мексика, два крупнейших торговых партнера США, немедленно пообещали принять ответные меры, а Китай заявил, что обжалует пошлины Трампа во Всемирной торговой организации.

Торговля криптовалютами ведется круглосуточно, в том числе в выходные, и в последнее время она стала чувствительной к общим настроениям на рынках. Инвесторы опасаются, что тарифы могут навредить росту и прибыли компаний, а также привести к инфляции.

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Напомним:

Bitcoin и другие криптовалюты резко упали после того, как появление новой китайской модели искусственного интеллекта вызвало глобальную распродажу рисковых активов.

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