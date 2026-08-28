Біткойн опустився нижче 80 000 доларів

Ключова криптовалюта біткойн знову опустився нижче позначки 80 000 доларів після того, як голова Федеральної резервної системи Кевін Варш пообіцяв повернути інфляцію до цільового рівня, що спричинило зростання дохідності короткострокових казначейських облігацій та дещо охолодило ризикову динаміку тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю біткойн знову опустився нижче позначки 80 000 доларів після того, як голова Федеральної резервної системи Кевін Варш пообіцяв повернути інфляцію до цільового рівня, що спричинило зростання дохідності короткострокових казначейських облігацій та дещо охолодило ризикову динаміку тижня.

Нагадаємо:

25 серпня біткойн піднявся вище 80 000 доларів, досягнувши найвищого рівня за останні три місяці, оскільки слабкий долар США, що став наслідком заходів міністра фінансів Скотта Бессента, спрямованих на стабілізацію ринку облігацій, пожвавив динаміку в криптовалютному секторі.