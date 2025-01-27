Китайська ШІ-модель сколихнула ринок криптовалют: Bitcoin впав нижче $100 тисяч

Bitcoin та інші криптовалюти різко впали після того, як поява нової китайської моделі штучного інтелекту викликала глобальний розпродаж ризикових активів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Bitcoin знизився на 6,5% у понеділок вранці в Лондоні, що стало найбільшим денним падінням із 6 грудня. Менші токени постраждали ще більше: XRP знизився на 9%, а Solana впала на аналогічну величину.

Зниження криптовалют відображало слабкість на більшості фондових ринків, зокрема різке падіння ф'ючерсів на американські технологічні акції.

Трейдери криптовалют наразі мало відреагували на виконавчий указ Дональда Трампа на підтримку галузі, який було підписано минулого тижня після його повернення до Білого дому.

Деякі експерти вважають, що цей крок вже був врахований у цінах. Однак побоювання щодо того, що ШІ-модель китайського стартапу DeepSeek може вплинути на оцінку технологічних компаній, додали песимізму на ринку криптовалют у понеділок.

Станом на 14:20 в Києві, Bitcoin торгувався на рівні близько $99150.

Нагадаємо:

20 січня Bitcoin оновив історичний максимум ціни й сягнув піка у $109007 станом на 09:06 у понеділок 20 січня.

Китайський стартап DeepSeek, що займається розробкою штучного інтелекту, у понеділок обвалив світові акції технологічних компаній, поставивши під сумнів технологічне домінування Америки.