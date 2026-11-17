Увечері 17 листопада користувачі повідомили про перебої в роботі сервісів Apple, зокрема App Store, iCloud та Apple Pay.

Про це повідомляє Tom's Guide із посиланням на дані Downdetector.

За інформацією видання, кількість скарг на Apple Pay за лічені хвилини зросла приблизно до 2000. Також користувачі повідомляють про проблеми з Apple Music, Apple Support та входом через обліковий запис Apple.

На офіційній сторінці статусу Apple позначені збої App Store, Apple Music та AppleCare on Device, а також проблеми зі входом в iCloud.

Водночас Apple Pay компанія позначала як доступний. За даними Tom's Guide, кількість скарг на платіжний сервіс почала зменшуватися.

Нагадаємо:

16 листопада клієнти великих банків США, зокрема Chase, Bank of America, Wells Fargo та U.S. Bank, повідомили про збої в роботі онлайн-сервісів. Скарги стосувалися насамперед входу в інтернет-банкінг.