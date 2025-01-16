Apple втрачає позиції у Китаї: продажі iPhone впали найбільше за всю історію

Американська компанія Apple втратила статус лідера серед продавців смартфонів у Китаї у 2024 році. Місцеві бренди Vivo та Huawei обігнали виробника iPhone, адже річні постачання Apple в країну скоротилися на 17%.

Про це пише Reuters.

За даними аналітиків, це стало найзначнішим зниженням річних продажів Apple у Китаї за всю історію компанії. Спад спостерігався протягом усього року, включно з падінням на 25% у четвертому кварталі.

У підсумку, Vivo, відомий своїми бюджетними смартфонами, зайняв 17% ринку, преміальний бренд Huawei отримав 16%, а Apple опинилася на третьому місці з 15%. Ці зміни демонструють посилення тиску з боку місцевих компаній на одному з найбільших ринків світу.

Причиною втрати конкурентоспроможності Apple називають зокрема відсутність функцій штучного інтелекту в останніх моделях iPhone, що продаються в Китаї, де доступ до ChatGPT відсутній.

"Це найгірші річні показники Apple в Китаї", – заявив аналітик Canalys Тобі Чжу. Він зазначив, що позиції компанії під загрозою через кілька факторів: безперервний випуск флагманів від Huawei, популярність місцевих складаних телефонів у преміум-сегменті та зростання лояльності до таких Android-брендів, як Xiaomi і Vivo, які пропонують інноваційні рішення.

Нагадаємо:

Компанія Apple оголосила про рідкісні знижки до 500 юанів ($68,50) на свої останні моделі iPhone у Китаї, прагнучи зберегти свою частку ринку на тлі зростання конкуренції з боку місцевих виробників, таких як Huawei.