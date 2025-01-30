США готують жорсткіші обмеження експорту чипів Nvidia до Китаю – Bloomberg

Адміністрація Дональда Трампа розглядає можливість посилення обмежень на експорт чипів Nvidia Corp. до Китаю.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що наразі обговорення знаходяться на ранній стадії, оскільки нова команда ще визначає основні напрямки своєї політики.

США можуть розширити заборону на постачання чипів H20, які Nvidia розробила спеціально для китайського ринку. Ці чипи є спрощеною версією, створеною для дотримання поточних обмежень на експорт технологій до Китаю. Вони можуть використовуватися для розробки та запуску програм штучного інтелекту.

Процес ухвалення рішення може зайняти час, оскільки адміністрація Трампа ще формує ключові відомства.

Представники Nvidia висловили готовність співпрацювати з адміністрацією у питаннях, пов’язаних із ШІ.

Нагадаємо:

Роздрібні інвестори купили рекордну кількість акцій Nvidia в понеділок після того, як побоювання щодо дешевої моделі штучного інтелекту від китайського стартапу DeepSeek позбавили компанію 17% акцій, або 593 мільярди доларів від її ринкової вартості.

Акції технологічних компаній США значно впали під час передторгової сесії через прорив китайського стартапу DeepSeek у сфері штучного інтелекту.

США вводять ще суворіші обмеження на експорт чипів і технологій штучного інтелекту, прагнучи зберегти передові обчислювальні розробки для власних потреб і союзників, а також ускладнити їх доступ для Китаю.