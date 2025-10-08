Золото вперше підскочило до $4 тисяч за унцію

Золото вперше підскочило до 4 тисяч доларів за унцію

Ф’ючерси на золото у вівторок злетіли вище 4 тисяч доларів за тройську унцію вперше в історії, оскільки багато інвесторів шукають безпечне місце для своїх грошей під час триваючого закриття уряду США.

Про це повідомляє Associated Press.

У понеділок ціна спотового золота в Нью-Йорку закрилася на рівні $3,960.60 за тройську унцію — стандартної одиниці вимірювання дорогоцінних металів.

Продажі золота можуть різко зрости, коли стурбовані інвестори шукають надійні активи для своїх заощаджень.

Ще до закриття уряду цей актив — як і інші метали, наприклад срібло — демонстрував значне зростання протягом останнього року, оскільки торговельні тарифи президента Дональда Трампа створювали невизначеність щодо перспектив світової економіки.

Останнім часом очікування нижчих відсоткових ставок також зробили золото привабливішим порівняно з інвестиціями, які приносять відсотковий дохід.

Ф’ючерси на золото з початку 2025 року піднялися приблизно на 50% — торгуючись близько $4,003 за тройську унцію станом на 16:00 за східноамериканським часом у вівторок. Це підйом з рівня близько $2,670 на початку січня.

Срібло показало ще більший відсотковий стрибок із початку року. Ф’ючерси на срібло зросли майже на 60%, торгуючись трохи нижче $48 за тройську унцію у вівторок удень.

Комодітний аналітик UBS Global Wealth Management Джованні Стауново зазначив, що ріст золота почався ще у 2022 році. Він додав, що "пусковим моментом" стало рішення США та їхніх західних союзників заморозити близько 300 мільярдів доларів російських закордонних активів на початку вторгнення в Україну.

Нагадаємо:

7 жовтня волото втрималося біля історичного максимуму - наближаючись до $4 000 за унцію - на тлі шатдауну уряду США і політичної кризи у Франції, що додали невизначеності на фінринках.