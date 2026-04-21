Україна хоче відкрити нові ринки Алжиру: для яких продуктів

Україна та Алжир активізували роботу над розширенням переліку агропродукції для експорту, зокрема для української курятини, яловичини та молочних продуктів.

Про це повідомила пресслужба Держпродспоживслужба за підсумками ділової місії української делегації до Алжиру.

"Ми працюємо не лише над відкриттям ринків, а й над тим, щоб український бізнес мав передбачувані умови роботи.

Сьогодні Україна вже має погоджені напрямки експорту до Алжиру: молоко та молочна продукція, м'ясо ВРХ, а також велика рогата худоба для відгодівлі та племінних цілей", – зазначив перший заступник голови Держпродспоживслужби Олег Осіян.

Сторони у межах зустрічей із представниками Міністерства сільського господарства та Торгово-промислової палати Алжиру обговорили прискорення сертифікації українських молочних підприємств.

Окрему увагу приділили процедурам відкриття експорту м'яса птиці та готової продукції з нього.

Україна за підсумками 2025 року забезпечила доступ вітчизняних експортерів продукції тваринного та рослинного походження до 22 нових іноземних ринків, цей показник є рекордним за час повномасштабної війни.

Алжир залишається одним із ключових ринків Північної Африки для українського агросектору.