Побоювання щодо обвалу американського фондового ринку слабшають

Побоювання трейдерів опціонів щодо обвалу американського фондового ринку знизилися майже до рівнів, які спостерігалися до американсько-ізраїльських ударів по Ірану, що спричинили стрімке зростання цін на нафту.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс Nations TailDex та індекс Cboe Skew, два окремі показники, що вимірюють, скільки трейдери платять за захист від обвалу, знизилися майже до рівня, на якому вони перебували до ударів по Ірану 28 лютого. Індекс S&P 500 все ще нижче на 2% від довоєнного рівня.

"TDEX сигналізує, що інвестори зараз менше турбуються про "хвостові події", або дуже різке падіння цін на акції, ніж у будь-який момент від початку війни", - сказав Скотт Нейшнс, президент Nations Indexes, незалежної компанії, що розробляє індекси волатильності та опціонних стратегій.

"З огляду на стриману реакцію S&P 500, такий прогноз має сенс, але це важливий показник, за яким слід стежити", - додав він.

У понеділок індекс TailDex склав 18,84, що трохи нижче рівня закриття 19,01 27 лютого. Індекс Cboe SKEW завершив понеділок на позначці 141,49, знизившись з 146,67 до повітряних ударів.

Обидва індекси злетіли до багатомісячних максимумів, оскільки стрімке зростання цін на нафту викликало побоювання щодо значного падіння ринків.

"Після досягнення багаторічних максимумів минулого тижня рівні скева S&P поступово знижувалися, оскільки частина попиту на падіння також зникла", - сказав Джейкобсон.

Хоча побоювання щодо обвалу ринку зникли, рівень тривоги на ринку все ще вищий, ніж на початку лютого. Інвестори також не поспішають робити ставки на різке відновлення акцій вище колишніх максимумів.

