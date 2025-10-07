Золото штурмує $4 тисячі на тлі шатдауну США й політичної кризи у Франції

Золото втрималося біля історичного максимуму - наближаючись до $4 000 за унцію - на тлі шатдауну уряду США і політичної кризи у Франції, що додали невизначеності на фінринках.

Про це повідомляє агентство Blooberg.

Спот-ціна піднімалася до $3 977,44 за унцію після зростання на 1,9% у понеділок. Призупинення роботи федеральних відомств, яке триває вже другий тиждень, позбавило інвесторів ключових даних про стан економіки США, тоді як ФРС складно оцінювати зміну умов.

Трейдери продовжують закладати зниження ставки на 0,25 п.п. цього місяця, що підтримує золото, адже воно не приносить відсотка.

У Франції Себастьєн Лекорню подав у відставку з посади прем'єр-міністра після невдалих спроб досягти консенсусу щодо бюджетних витрат з партіями; глухий кут заважає стримати найбільший у єврозоні дефіцит.

Тим часом практично гарантоване обрання Санае Такаїчі наступним прем'єр-міністром Японії також струснуло ринки.

Президент США Дональд Трамп, своєю агресивною перебудовою торгівлі та геополітики, створив підґрунтя для нинішнього ривка золота приблизно на 50% - інвестори біжать у "тиху гавань" і відходять від долара.

Центробанки і біржові фонди, забезпечені золотом, активно купують, а зниження ставки ФРС і очікування подальших кроків додатково допомогли.

Тим часом Народний банк Китаю у вересні продовжив серію покупок золота 11-й місяць поспіль, тоді як котирування оновлювали рекорди.

На тлі позитивних настроїв Goldman Sachs, давній "бик" по золоту, підвищив прогноз ціни на грудень 2026 року до $4 900 за унцію з $4 300, посилаючись на припливи в ETF і покупки центробанків.

Нагадаємо:

29 вересня ціни на золото вперше перевищили позначку в 3800 доларів за унцію, досягнувши рекордно високого рівня.