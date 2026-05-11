Золото відреагувало на відповідь Трампа, яка зруйнувала надії миру з Іраном

Ціни на золото знизилися, оскільки відсутність прогресу в мирних переговорах між США та Іраном підштовхнула вгору ціни на нафту й посилила побоювання, що висока інфляція змусить центральні банки довше тримати ставки на підвищеному рівні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Спотове золото подешевшало на 1,2% — до 4657,89 долара за унцію. Ф'ючерси на золото у США з постачанням у червні втратили 1,4% і опустилися до 4665,70 долара.

У неділю президент США Дональд Трамп відкинув відповідь Ірану на американську пропозицію щодо мирних переговорів, зруйнувавши надії на швидке завершення конфлікту, який триває вже 10 тижнів, завдав масштабної шкоди Ірану та Лівану, паралізував судноплавство в Ормузькій протоці й підняв світові ціни на енергоносії.

"Фактично ми бачимо, як ринок відмотує назад надії на швидку мирну угоду, і золото відчуває тиск через новий стрибок цін на нафту", — сказав головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер.

Ціни на нафту різко зросли, оскільки Ормузька протока переважно залишалася закритою, утримуючи світові поставки енергоносіїв у напрузі.

