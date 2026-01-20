Ціна на золото встановила новий історичний рекорд

Ціна на золото 20 січня вперше перевищила позначку в 4700 доларів за унцію, а ціна на срібло коливалася трохи нижче нового рекордного максимуму, оскільки глобальна напруженість спровокувала чергове тяжіння інвесторів до "тихої гавані".

Про це повідомляє Reuters.

Спотова ціна на золото зросла на 1,3% до 4 727,99 долара за унцію, досягнувши історичного максимуму в 4 731,34 долара, тоді як ціна на срібло зросла на 0,7% до 95,34 долара за унцію після досягнення рекордного максимуму в 95,49 долара раніше протягом сесії.

Ф'ючерси на золото в США з поставкою в лютому зросли на 3% до 4 734,1 долара за унцію.

Нестабільність у політиці та політичному житті спонукає інвесторів зберігати вартість у традиційних "безпечних гаванях", таких як золото, тоді як нижчі процентні ставки обмежують негативні наслідки утримання недохідних активів.

Інвестори також очікують на рішення у справі Верховного суду , яка може визначити, чи може президент США звільняти керівників Федеральної резервної системи за власним бажанням. Йдеться про спробу Трампа звільнити керівника ФРС Лізу Кук.

Ціна срібла зросла на 147% у 2025 році, чому сприяло його визнання критично важливим мінералом США та структурний дефіцит ринку на тлі зростаючого попиту. З початку року ціна металу зросла на 33,7%.

Нагадаємо:

Ціни на золото та срібло 19 січня зросли до нових максимумів через кілька днів після побиття попередніх рекордів, оскільки інвестори воліють мати безпечні активи на тлі нестабільних геополітичних та економічних перспектив.

Ф'ючерси на золото у США з поставкою в лютому зросли на 1,71% до $4674,2 за унцію. Спотова ціна золота піднялася на 1,6% до $4668 за унцію.