Один з найбільших покупців нафти з РФ: Китай наростив експорт нафтопродуктів

У серпні експорт продуктів очищеної нафти з Китаю зріс на 8,5% у річному обчисленні. Водночас темпи зростання сповільнилися порівняно з липнем, коли було зафіксовано найвищий місячний показник з червня 2024 року.

Про це пише профільне видання enkorr з посиланням на розрахунки Reuters та дані китайської митниці.

Категорія, яка включає дизельне пальне, бензин, авіаційне й суднове паливо, у серпні становила 5,33 млн тонн, що на 0,13% менше, ніж у липні.

Експорт дизельного пального зріс на 7,1% у річному обчисленні — до 940 тис. тонн, що є найвищим місячним рівнем з травня 2024 року. За січень-серпень 2025 року експорт дизелю знизився на 31,8% — до 4,57 млн тонн.

Експорт бензину у серпні становив 850 тис. тонн, що на 10% більше, ніж торік. За вісім місяців Китай експортував 5,67 млн тонн бензину — на 12,5% менше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Експорт авіаційного палива зріс на 15,5% — до 1,8 млн тонн у серпні. За січень-серпень експорт цієї категорії зріс на 5,7% — до 13,72 млн тонн.

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) у серпні скоротився на 2,1% — до 6,35 млн тонн, але досяг найвищого рівня з листопада 2024 року. За вісім місяців імпорт СПГ до Китаю знизився на 16,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо:

Китай та Індія є найбільшими покупцями російської нафти.