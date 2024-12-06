Захід перебудовує ланцюги постачання критично важливих мінералів після санкцій Китаю

Торговельні обмеження Китаю на стратегічні мінерали починають завдавати західним компаніям найболючішого удару, що вимагає перебудови ланцюгів постачання.

Про це пише Reuters.

Звинувачуючи Пекін в обмеженні експорту сурми, оголошеному в серпні, німецький виробник хімікатів і споживчих товарів компанія Henkel повідомила клієнтам, що минулого місяця оголосила форс-мажорні обставини і призупинила поставки чотирьох видів клеїв і мастил, які широко використовуються автовиробниками.

Ціна на сурму, дефіцитну за своєю природою, але необхідну для військового обладнання, такого як боєприпаси, інфрачервоні ракети, ядерна зброя і прилади нічного бачення, зросла майже на 230% цього року до близько 39 тис дол за метричну тонну на жвавому спотовому ринку Роттердама.

Henkel використовує сріблястий метал для виробництва продуктів під брендами Bonderite і Teroson, основних продуктів підрозділу клейових технологій компанії, які принесли 10,79 млрд євро (11,4 млрд дол) доходу 2023 року.

Лист компанії, а також розмови з більш ніж двома десятками трейдерів, гірничодобувних компаній, переробників, кінцевих споживачів і галузевих експертів у Північній Америці, Європі та Китаї підкреслюють серйозні перебої, спричинені торговельними обмеженнями Пекіна, і висвітлюють боротьбу західних гравців за заміну китайських ланцюжків постачання.

Китай є найбільшим у світі виробником сурми і домінує у виробництві багатьох стратегічних матеріалів.

Минулого року Пекін також обмежив експорт галію і германію, які використовуються для виробництва напівпровідників, сонячних батарей і зброї, а також деяких видів графіту - ключового компонента акумуляторів для електромобілів.

У відповідь на нові заходи США щодо китайської індустрії виробництва мікросхем Пекін цього тижня ще більше посилив тиск, запровадивши повну заборону на експорт галію, германію та сурми до США.

В першій половині 2024 року галій продавався за межами Китаю на 30-40% дорожче, ніж у Китайській Народній Республіці, ніж роком раніше.

Тим часом, деякі західні гірничодобувні та переробні підприємства почали нарощувати потужності.

United States Antimony, єдиний північноамериканський переробник цього металу, планує збільшити виробництво на своєму металургійному заводі в Монтані, який працював на 50% потужності після того, як у серпні Китай оголосив про обмеження на експорт сурми.

Видобуток на заводі в Монтані було зупинено в 1983 році, коли стало дешевше постачати сурму з рудників за межами США, а екологічні обмеження тепер перешкоджають видобутку там.

Замовлення на розташованому в Оттаві підприємстві Northern Graphite, яке позиціонує себе як єдиний в Північній Америці виробник природного пластівчастого графіту, підскочили на 50% після того, як в жовтні 2023 року Китай оголосив про обмеження на видобуток графіту.

На Китай припадає понад 70% поставок як природного видобутого графіту, так і його синтетичного різновиду. У Китаї обмеження змусили деяких слабших гравців піти з ринку.

Нагадаємо:

Китай сказав вголос те, що колись обговорювалося лише за зачиненими дверима: країна повинна позбутися американських чіпів.

Китай має достатній список критично важливих мінералів, які можуть бути використані як контрзаходи в торговій війні зі США.