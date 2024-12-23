Європейський газ дорожчає з наближенням закінчення терміну дії української транзитної угоди

Європейські ціни на природний газ зростають третій день поспіль, а до закінчення терміну дії ключової угоди про транзит газу між Росією та Україною залишилося трохи більше ніж тиждень.

Про це пише Bloomberg.

У понеділок ціни зросли на 1,6% після стрибка на 7% минулого тижня, оскільки з'явилися сигнали від політичних лідерів про те, що продовження постачання газу через Україну після 31 грудня виглядає дедалі менш імовірним.

Газ з Росії залишається найдоступнішим варіантом для низки країн Центральної Європи. Але Україна заявила минулого тижня, що не погодиться на альтернативи, які передбачають транзит російського газу.

Під час рідкісного візиту європейського лідера до Москви в неділю прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив з Путіним наближення кінця угоди. За словами Фіцо, Путін підтвердив, що Росія готова продовжувати постачати газ на Захід через Україну, але це буде "практично неможливо" після 1 січня, враховуючи позицію Києва.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна не буде транзитувати російський газ, якщо не отримає гарантій того, що Кремль не отримає фінансової вигоди, поки триває війна.

Рівень запасів газу в європейських сховищах є нижчим, ніж минулого року, що ускладнить поповнення запасів наступного літа.

Нагадаємо:

О 7 ранку 1 січня 2025 року українська ГТС зможе транспортувати газ тільки неросійського походження.